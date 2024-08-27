Сотрудница «Истока» г.о. Фрязино завоевала три медали на международных состязаниях

Сотрудница «Истока» городского округа Фрязино Наталья Таболина завоевывала три бронзовые награды на первых мировых корпоративных играх, показав высокий уровень мастерства в народном жиме, отжиманиях и функциональном многоборье.

Мероприятие прошло в Москве. Участниками игр стали сотрудники организаций из 24 стран мира. Международная ассоциация развития корпоративного спорта (МАРКС) и Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» выступили главными организаторами спортивных состязаний.

В играх приняли участие 2500 человек из разных стран мира, в частности, России, Вьетнама, Ирана, Китая, Бразилии, Айзербаджана, Мексики, Беларуси, ОАЭ, Турции, Казахстана и Индии. В рамках соревнований выступали команды и отдельные участники. Корпоративные игры прошли на стадионе «Лужники». Всего было представлено 24 вида спорта.

Городской округ Фрязино достойно представили 20 сотрудников научно-производственного предприятия «Исток». Каждый из участников заявились в индивидуальных дисциплинах. Некоторые сотрудники объединились в команду, чтобы показать свои навыки игры в футбол.

Конкуренция была высокой. Наталья Таболина показала лучший результат. Механик цеха 42 Михаил Сысоев занял почетное третье место в дисциплине «народный жим». Четвертую позицию турнирной таблицы занял Кирилл Иванцив, который выступил в дисциплине «легкая атлетика» на дистанции 3000 м. Данила Моничев и Олег Пелипец заняли четвертую позицию лидерства в соревнованиях по гиревому спорту.