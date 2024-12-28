Сотрудница компании «ТеплоВодоСнабжение» получила награду

Одной из лучших сотрудниц ресурсоснабжающей организации «ТеплоВодоСнабжение» Нине Михайловне Шумилиной вручена награда за безупречный труд.

В Доме правительства Московской области состоялось торжественное награждение лучших работников энергетического комплекса региона, приуроченное к всероссийскому празднику «День энергетика», который в этом году отмечался 22 декабря.

В числе 14-ти награжденных – оператор 5 разряда котельной № 2 города Красноармейска, заслуженный работник ресурсоснабжающей организации «ТеплоВодоСнабжение» (ТВС) Нина Михайловна Шумилина. Награду за сорокалетний безупречный труд и большой вклад в развитие отрасли Нине Михайловне вручил Министр энергетики Московской области Сергей Александрович Воропанов. Также Нину Михайловну с профессиональным праздником поздравил и заместитель Министра энергетики Московской области Аркадий Алексеевич Собенников.

«Нет ничего лучше, чем дарить тепло, нести энергию людям и развивать любимое Подмосковье», – подчеркнула во время церемонии награждения Нина Михайловна.

День энергетика – один из старейших профессиональных праздников, которому уже более ста лет. Праздник берет свое начало от утвержденного в 1920 году Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). В ходе торжеств отмечаются лучшие работники теплоэлектроцентралей, гидрогенерирующих компаний, атомных станций, инженеры, монтажники, ремонтники.

Справка: «ТеплоВодоСнабжение» (ТВС) – ресурсоснабжающая организация, которая обеспечивает централизованную поставку потребителям горячего водоснабжения и центрального отопления на территории городских округов Красногорск, Красноармейск, Люберцы, Электросталь, Щелково, Егорьевск, Протвино, Монино, а также обеспечивает водоснабжение и водоотведение в городе Красноармейске и поселке Монино. В декабре 2024 года компания «ТеплоВодоСнабжение» отметила пятилетний юбилей.



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