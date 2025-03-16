Сотрудница ПВЗ под Москвой потеряла сознание из-за усталости прямо перед клиентом

В одном из пунктов выдачи заказов в Московской области произошёл инцидент, который вызвал беспокойство. Сотрудница настолько устала, что потеряла сознание прямо перед клиентом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радио 1».

На кадрах видно, как девушка теряет сознание и медленно сползает на пол.

При этом стоит отдать должное покупательнице, которая не растерялась, вызвала скорую и до приезда медиков всячески помогала девушке прийти в себя.

Врачи выяснили, что причиной стало сильное истощение после нескольких изнурительных смен, и назначили сотруднице курс восстановительного лечения.