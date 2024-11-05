Сотрудница УК Талдомского округа вошла в число лучших работников ЖКХ Подмосковья

Сотрудница управляющей компании Талдомского городского округа Светлана Алексеевна Фомина была удостоена почетной грамоты «За волю к победе» на смотр-конкурсе на звание «Лучший по профессии» среди сотрудников ЖКХ по региону.

Конкурс проводится в Подмосковье на протяжении 23 лет. Цель мероприятия — напомнить о престижности работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, улучшить уровень теоретических знаний и практической подготовки работников, освоить новую информацию о современных стандартах.

В нынешнем году в мероприятии приняли участие 250 представителей отрасли, которые представляли интересы 48 городских округов по 11 специальностям.

Светлана Алексеевна Фомина участвовала в номинации «Лучший рабочий по уборке придомовой территории жилого дома». Она достойно прошла все конкурсные испытания, демонстрируя высокий уровень подготовки. В Администрации городского округа выразили горожанке слова благодарности за достойное представление муниципалитета на региональных соревнованиях.