Соцфонд разъяснил порядок получения пособий в марте 2026 года

В марте 2026 года большинство социальных выплат семьям с детьми будет перечислено в первые дни месяца. Базовый график зачислений подготовлен Социальным фондом России и действует по всей стране с учетом региональных особенностей.

Согласно установленному расписанию, основная часть пособий поступит 3 марта на банковские счета и карты национальной платежной системы «Мир». В этот день получателям перечислят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам, ежемесячную поддержку при рождении или усыновлении первого ребенка, пособие, связанное с воспитанием ребенка, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также денежное обеспечение на детей военнослужащих срочной службы.

5 марта запланировано перечисление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Такая мера поддержки предоставляется семьям с невысоким доходом, воспитывающим детей до трех лет, и переводится на банковские счета в фиксированные сроки.

6 марта средства получат работающие родители, оформившие пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В зависимости от выбранной схемы оформления выплаты поступают либо через работодателя, либо напрямую через Социальный фонд.

В ведомстве уточнили, что конкретные даты могут немного отличаться в разных регионах, поэтому получателям рекомендуется уточнять информацию в территориальных отделениях фонда.

Если пособия оформлены через почтовую доставку, выплаты осуществляются по отдельному графику. В марте их будут доставлять в период с 1 по 25 число, а точные сроки зависят от режима работы отделений связи и маршрутов доставки. Информацию можно получить в почтовом отделении или региональном подразделении Социального фонда.

