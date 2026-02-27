Лже-спецслужбы в домовом чате: пенсионер из Серпухова лишился пары миллионов рублей

В Серпуховском округе разыгралась драма, финал которой мог быть еще страшнее, если бы не своевременное вмешательство родственника. Как пишет REGIONS , 62-летний житель Протвино лишился более двух миллионов рублей, попав в многоходовую ловушку мошенников. История, начавшаяся с безобидного приглашения в домовой чат, обернулась финансовой катастрофой.

Все началось с сообщения в мессенджере. Неизвестные предложили пенсионеру вступить в общедомовую группу, попросив пройти по ссылке и ответить на несколько вопросов. После нехитрого опроса мужчине пришло новое уведомление: его предупредили, что он только что столкнулся с мошенниками, и настоятельно рекомендовали срочно позвонить по указанному номеру для защиты средств.

На том конце провода мужчину встретил уверенный голос «специалиста по борьбе с мошенничеством». Он сообщил страшную новость: произошла утечка данных с портала «Госуслуги». Но тут же предложил выход — помочь поймать аферистов. Пенсионер, желая содействовать правосудию, согласился.

Дальнейшие события напоминали шпионский триллер. Мошенники действовали методично и продуманно. Сначала они убедили жертву купить отдельный телефон — якобы для защиты от прослушки. Затем потребовали удалить всю переписку. Кульминацией стал видеозвонок: на экране появился человек в форме, продемонстрировал удостоверение и строго-настрого приказал соблюдать полную секретность. Пенсионер был впечатлен и напуган.

Узнав о наличии сбережений, аферисты разработали новый план. Мужчине приказали срочно снять все деньги со счетов и перевести их в «безопасную государственную ячейку». Злоумышленники пообещали, что позже средства вернут, но уже «помеченные», чтобы вычислить преступников.

Несколько дней пожилой человек добросовестно выполнял указания. Он снимал наличные и через банкоматы переводил миллионы на счета, продиктованные «специалистами». Общая сумма потерь превысила два миллиона рублей.

Но аферисты не остановились. Они сообщили пенсионеру, что на его имя якобы оформлен кредит в размере одного миллиона рублей, который срочно нужно «погасить», чтобы вернуть все сбережения. Только на этом этапе мужчина решил посоветоваться с сыном. Родственник, услышав историю, мгновенно распознал обман и приказал отцу немедленно звонить в полицию. Дальнейших потерь удалось избежать.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. УМВД России «Серпуховское» вновь обращается к гражданам: не доверяйте незнакомцам, кем бы они ни представлялись, и всегда советуйтесь с близкими, прежде чем совершать какие-либо финансовые операции.

