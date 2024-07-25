«Социальная ипотека» помогла инженеру из Химок приобрести собственную квартиру в новостройке

Благодаря региональной программе «Социальная ипотека» инженер Сергей Дренчик из городского округа Химки приобрел квартиру для своей семьи в новостройке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Сергей с юности увлекался техникой. Еще учась в ВУЗе, занимался обслуживанием аппаратуры в концертных залах. В ООО «Лаборатория Инновационных Технологий» он устроился инженером перспективной лаборатории термодиффузионных покрытий 9 лет назад. По словам обладателя сертификата, с годами работа увлекает его все сильнее.

Семья инженера жила в съемной квартире. Узнав от коллег о жилищной программе области, Сергей решил принять участие. Сейчас они делают ремонт в новенькой «двушке». Они выбрали малоэтажную застройку. Теперь у их «пятиэтажки» прекрасное расположение рядом с работой.