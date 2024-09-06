«Социальная ипотека» помогла медицинской сестре обзавестись собственной квартирой

Елена Горбатюк, медицинская сестра из Власихи, приняла участие в региональной программе «Социальная ипотека» благодаря, чему она вместе с сыном уже готовится к новоселью. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

В настоящее время Елена работает в ГБУЗ МО «Поликлиника городского округа Власиха», и ее рабочий стаж превышает пятнадцать лет. По словам обладательницы сертификата, в выборе профессии на нее повлияли родители.

Она рассказала, что ее папа был военным и всегда мечтал, чтобы дочка была медработником. Она пошла в педиатрию и теперь обожает свою работу. Семья Горбатюк жила в съемной квартире с получением компенсации. Узнав от главврача о региональной программе льготного приобретения жилья, Елена решил принять в ней участие.

В начале года она собрала весь перечень и подала. Теперь она с сыном готовится к переезду в собственную «двушку». Небольшой ремонт требуется, поэтому постепенно они будут его делать.