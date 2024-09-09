«Социальная ипотека» помогла педагогу из Подольска приобрести собственную квартиру

Учительница английского языка из городского округа Подольск Полина Милостивая купила квартиру в центре города благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Известно, что Полина в настоящее время преподает в МОУ «Лицей № 1», а ее стаж приближается к пяти годам. По словам обладательницы сертификата, профессию она выбрала, вдохновившись примером своих учителей.

Девушка подчеркнула, что английский язык сейчас общемировой. Ребята стремятся им овладеть, и она видит на уроках отдачу учеников. По ее словам, наблюдать за их успехами очень радостно.

Полина жила с родственниками. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищных вопросах, приняла участие в программе. Сейчас у нее собственная «двушка».