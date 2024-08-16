Социальные объекты Серпухова ремонтируют без отставания от графика работ

Заключены контракты на выполнение ремонтных работ в Доме культуры пос.доме отдыха «Авагард» и Домах культуры, которые расположены в поселках Оболенск и Пролетарский, в деревнях Гавшино и Райсеменовское.

Кровля сельского ДК в Гавшино находилась в критическом состоянии. Детям было некомфортно посещать кружки по вокалу и театральному мастерству. Месяц назад подрядная организация приступила к ремонту. Половина работ уже выполнена. Рабочие провели полный демонтаж. К началу сентября специалисты намерены сделать армопояс, собрать и установить крышу общей площадью 527 кв.м. На данный момент отставания от согласованного графика нет.

Не менее активно проходит работа в Доме культуры поселка дома отдыха «Авангард». В рамках капитального ремонта кровли рабочие делают отмостку. Также выполняют внутренние работы по отделке помещений и ремонтируют наружную стену здания.

«Авангард» имеет важное социальное значение для округа. Здесь занимаются взрослые и дети. Функционируют кружки по хореографии, вокалу, игре на гитаре, а с 1 сентября начнутся занятия по зумбе. Неравнодушные жители также встречаются в стенах дома культуры, чтобы плести для военных СВО маскировочные сети. В здании также расположен медпункт. Каждый четверг прием ведет фельдшер, который приезжает в поселок. Ремонтные работы на объекты намерены завершить до сентября. На данный момент подрядная организация от графика не отстает.