Социальные пенсии россиян повысят на 14%

С 1 апреля 2025 года они вырастут на 14,75%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

К концу году размер социальных пенсий россиян будет составлять 14 456 рублей.

С 1 февраля, возможно, правительство РФ примет решение увеличить страховые пенсии.

Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2025 года произошло повышение доходов работников бюджетной сферы, а также увеличение пенсионных выплат.