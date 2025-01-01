В России повысили зарплаты бюджетников и пенсии с 1 января

С 1 января 2025 года произошло повышение доходов работников бюджетной сферы, а также увеличение пенсионных выплат. Об этом сообщило «РИА Новости» на основе данных федерального бюджета Социального фонда России на 2025 год.

В частности, заработные платы врачей, учителей, социальных работников, сотрудников культурных учреждений и некоторых категорий госслужащих были увеличены на 13,2%.

Также запланировано повышение на 13,2% для работников МЧС, Роспотребнадзора, Росстандарта и сотрудников лесного хозяйства. При этом индексация не распространяется на судей, депутатов и членов Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России выросла до 86,5 тыс. руб.