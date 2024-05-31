Социальные услуги в натуральном виде получают более 5,2 миллиона жителей столицы и Подмосковья

В Подмосковье растет популярность набора социальных услуг в натуральном виде. По данным Отделения СФР по Москве и Московской области, все больше людей предпочитают его денежному эквиваленту.

Набор социальных услуг в натуральном виде включает лекарственное обеспечение, путевку на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

«Указанные услуги можно получать в натуральной форме либо отказаться от их получения в пользу их денежного эквивалента», – подчеркнули в пресс-службе Отделения СФР по Москве и Московской области.

Наиболее востребованной мерой поддержки, которая входит в состав набора, стал проезд на пригородных электричках. Сегодня им пользуются около 2 миллионов человек в регионе. При этом полный пакет набора социальных услуг получают 1,2 миллиона граждан.

«Варианты получения мер социальной поддержки в натуральной или денежной форме предусмотрены для того, чтобы льготники могли выбрать удобный для себя формат обеспечения», — уточнил управляющий региональным Отделением СФР Сергей Алещенко.

Он пояснил, что до 1 октября этого года можно подать заявление об отказе от получения всего набора социальных услуг (социальной услуги) или возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги). Указанный в заявлении вариант набора начинает действовать с 1 января следующего года.

«То есть, если раньше заявление уже подавалось, новое заявление не требуется — набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока гражданин не изменит решение и не подаст заявление», – обратил внимание Алещенко.