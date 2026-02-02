Социальные выплаты семьям военнослужащих в Нижегородской области увеличены

Семьи нижегородских солдат-срочников получили ощутимую финансовую поддержку от государства. Как сообщило региональное отделение Социального фонда России, с 1 февраля 2025 года вступила в силу плановая индексация ключевых пособий для этой категории граждан. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основное изменение коснулось двух выплат. Во-первых, значительно — на 5,6% — выросло единовременное пособие для беременных жен военнослужащих по призыву, а также студенток первых курсов военных учебных заведений. Право на эту выплату, которая теперь составляет 45 054 рубля, имеют женщины со сроком беременности от 180 дней. Во-вторых, проиндексировано ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего-срочника, его размер теперь равен 19 308 рублям.

Оформить заявление на получение этих выплат можно удобным способом: лично в клиентской службе СФР, через портал «Госуслуги» или в ближайшем центре «Мои документы» (МФЦ). Кроме того, семьи напоминают, что на детей в возрасте до трех лет также полагается отдельное ежемесячное пособие. Его могут оформить не только матери, но и другие родственники, фактически осуществляющие уход, или опекуны ребенка.

Ранее в Госдуме заявили, что с февраля в России вырастут социальные выплаты и маткапитал.