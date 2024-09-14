Социальный дом «Заозерный» в Подмосковье отмечает свой 10-летний юбилей

Подмосковный социальный дом для мам, детей, пожилых и инвалидов «Заозерный», входящий в структуру Дома трудолюбия «Ной» им. Иоанна Кронштадтского, отметил десятилетний юбилей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

С юбилеем приют поздравила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Хочу сказать слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в это доброе дело: организаторам, священнослужителям, благотворителям, всем неравнодушным людям, которые приносят одежду, средства гигиены и многое другое. В „Заозерном“ проживают около 100 человек, это люди, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации, но не в одиночестве», — сказала Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что у нас в регионе всегда поддерживают важные социальные инициативы: финансовую продержку оказывают в рамках премии губернатора Московской области «Доброе дело. Мы рядом», а еще в Подмосковье активно работает грантовый конкурс. Также постоянно оказывается организационная помощь, рассказывают о таких проектах в СМИ, привлекают к добрым делам все больше неравнодушных жителей.

«Заозерный» создан в городском округе Щелково в 2014 году. За это время кратковременное или долгосрочное пристанище в общине нашли уже около трех тысяч человек. Сейчас здесь проживает от 90 до 100 человек, более 20 из них — дети. На территории «Заозерного» — два дома: один для пожилых и инвалидов, другой для матерей-одиночек. Изюминка приюта — «живой уголок». Здесь, на мини-ферме, находятся

Сейчас в составе «Ноя» 25 приютов, где находятся около 1100 человек. Из них 70% находятся в социальных домах. Люди там не только проживают, но также занимаются домашним хозяйством или каким-нибудь ремеслом — например, плетут декоративные коврики и корзинки из лозы, шьют сумки, куют каминные наборы и чугунные розы. Во всех приютах проходят духовные беседы, основанные на христианском мировоззрении.