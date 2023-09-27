Социальный работник из Клина отличился во всероссийском конкурсе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
В Сочи состоялся финальный этап федерального конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Среди лауреатов жюри назвало руководителя «Пансионата «Клинский» Наталью Балясникову.
Подмосковного специалиста отметили за третье место в номинации «За созидание и долголетие в профессии». Как отметили в пресс-службе регионального Минсоцразвития, работники областной социальной сферы активно участвовали в состязании. Только в решающую стадию конкурса были отправлены заявки от пятнадцати человек.
Наталья Балясникова — коренная клинчанка. За тридцати лет работы с людьми накопила большой бесценный опыт. Среди тех, кто поздравил ее с большим успехом, была министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.