Социальный работник из Клина отличился во всероссийском конкурсе

Подмосковного специалиста отметили за третье место в номинации «За созидание и долголетие в профессии». Как отметили в пресс-службе регионального Минсоцразвития, работники областной социальной сферы активно участвовали в состязании. Только в решающую стадию конкурса были отправлены заявки от пятнадцати человек.

Наталья Балясникова — коренная клинчанка. За тридцати лет работы с людьми накопила большой бесценный опыт. Среди тех, кто поздравил ее с большим успехом, была министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.