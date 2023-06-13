Социальный раунд «Некуда спешить» проходит в Подмосковье

В Подмосковье стартовал социальный раунд «Некуда спешить», который проводится в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция. Мероприятие проводится при поддержке региональных Министерства социальных и информационных коммуникаций и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, а также «Союза безопасности дорожного движения».

В рамках проекта участникам дорожного движения будут напоминать о том, как важно соблюдать скоростной режим, а также рассказывать о проблемах дорожно-транспортной аварийности. Подобные мероприятия пройдут в автошколах, автосалонах, на автозаправочных станциях и не только. Такая работа, по мнению организаторов, повысит дорожно-транспортное благополучие в регионе.

Перед началом раунда в регионе также провели социальный опрос. Его результаты показали, что большинство респондентов (68%) знают о том, что превышение скоростного режима приводит к возникновению каждой четвертой дорожной аварии. При этом большинство граждан (60%) считают, что превысить скорость на 20 километров в час является допустимым.

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