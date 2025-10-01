Социальный реванш: как закон о продуктовых сертификатах изменит жизнь миллионов россиян с низкими доходами?
Депутаты предложили выдавать малоимущим гражданам сертификаты на продукты
Фото: [Продовольственный магазин в ООО «Сергиевское» в Коломне/Медиасток.рф]
В Государственную Думу планируется внести законопроект, предусматривающий введение специальных продовольственных сертификатов для поддержки социально незащищенных слоев населения. Об этом сообщает ТАСС.
Инициаторами данной социальной новации выступила группа парламентариев. Руководство разработкой документа осуществляют председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его коллега, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
Согласно положениям проекта, правом на получение продовольственного сертификата наделяются граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны, если средний доход в их семье из расчета на одного человека оказывается ниже регионального прожиточного минимума. Планируется, что номинал такого сертификата будет эквивалентен 30% от величины прожиточного минимума, установленной в субъекте проживания заявителей.
Как отметил Дмитрий Гусев, реализация этого закона станет важным шагом к обеспечению социальной справедливости, гарантируя, что каждый гражданин будет обеспечен базовым набором продуктов питания. Ярослав Нилов добавил, что мера предоставит нуждающимся дополнительный ресурс для приобретения необходимой еды, а все операции с сертификатами будут находиться под строгим контролем. Это исключит возможность использования средств для покупки алкогольной и табачной продукции, а также любых других товаров, не входящих в утвержденный перечень продуктов первой необходимости.
