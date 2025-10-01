Социальный реванш: как закон о продуктовых сертификатах изменит жизнь миллионов россиян с низкими доходами?

Инициаторами данной социальной новации выступила группа парламентариев. Руководство разработкой документа осуществляют председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его коллега, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

Согласно положениям проекта, правом на получение продовольственного сертификата наделяются граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны, если средний доход в их семье из расчета на одного человека оказывается ниже регионального прожиточного минимума. Планируется, что номинал такого сертификата будет эквивалентен 30% от величины прожиточного минимума, установленной в субъекте проживания заявителей.

Как отметил Дмитрий Гусев, реализация этого закона станет важным шагом к обеспечению социальной справедливости, гарантируя, что каждый гражданин будет обеспечен базовым набором продуктов питания. Ярослав Нилов добавил, что мера предоставит нуждающимся дополнительный ресурс для приобретения необходимой еды, а все операции с сертификатами будут находиться под строгим контролем. Это исключит возможность использования средств для покупки алкогольной и табачной продукции, а также любых других товаров, не входящих в утвержденный перечень продуктов первой необходимости.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как субсидией покрыть часть расходов на ЖКУ.