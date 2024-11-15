Социолог-иноагент Кагарлицкий попросил не включать его в списки для обмена заключенными с США

Социолог Борис Кагарлицкий* попросил не включать его ни в какие списки по обмену заключенными, так как он не собирается эмигрировать из РФ. Он заявил, что не собирается покидать страну. Данные об этом появились у издания «Рабкор».

Публицист Кагарлицкий прокомментировал новость о том, что вскоре между Россией и Соединенными Штатами состоится очередной обмен заключенными. По мнению иноагента, тюремное заключение является неотъемлемой частью профессионального пути левого политика в РФ. По его мнению, это надо закладывать как необходимый риск.

«Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», — указал он.

Кагарлицкий добавил, что он подаст в суд на любое иностранное правительство, если то включит его в списки для обмена. Он обвинит его в попытке похищения. С точки зрения Кагарлицкого, его положение далеко не самое худшее на общем фоне.

Ранее сообщалось, что суд отклонил жалобу Семена Слепакова* и отклонил его требование снять с него статус иноагента. Никаких нарушений закона выявлено не было.

*внесен в реестр лиц, выполняющих в РФ функции иностранного агента.