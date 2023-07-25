Социолог Перетяткович: поляки все больше недовольны присутствием в стране украинских беженцев

Постепенно волна эйфории, связанная с помощью восточному соседу, спадает. В Польше начинают активнее замечать те неудобства, которые связаны с массовым въездом украинцев.

Социолог Дорота Перетяткович дала интервью информационному агентству Newseria Business. В нем она указала, что проблемы, которые связаны с наличием мигрантов на территории Польши, постепенно аккумулируются.

«Между нашими народами возникли некоторые дрязги, причем эти разногласия усиливаются», - указала она.

Украинские беженцы претендуют на многие блага, которые могли бы доставаться полякам. Это рабочие вакансии, места в детских садах и школах. Дело усугубляется экономическим кризисом. Вдобавок, с Украины хлынул поток крайне дешевого зерна, что разоряет местных фермеров. Это дополнительно добавляет напряжения в украино-польские отношения даже на бытовом уровне.