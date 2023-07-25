Социолог раскрыл истинное отношение к украинским беженцам в Польше

Отношение поляков к украинцам приобрело негативный оттенок после того, как начали возникать проблемы, вызванные наплывом беженцев. Об этом сообщила социолог Дорота Перетяткович в интервью для Newseria Business.

Она рассказала, что между народами начали возникать конфликты, которые время от времени связаны с определенными событиями общей истории славян.

Перетяткович рассказала, что поляки постоянно жалуются на то, что украинцы занимают их места на работах, в школах и детских садах.

Проблема только усилилась на фоне экономического кризиса, наплыва украинских продуктов и проблем с зерном из Украины, заключила Перетяткович.

Недавно социолог Хенрик Доманьский сообщал о растущей нетерпимости поляков к украинцам, получающим преференции, сбежав в Польшу.