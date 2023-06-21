Социолог Шугалей поделился проблемами бывших заключенных, которые участвовали в СВО

В последнее время тема, касающаяся добровольцев из числа бывших заключенных, стремительно набрала обороты. Им не оказывают должного медицинского ухода и не выплачивают обещанные материальные выплаты.

Инициативу закрытия их правового вакуума поддержал Максим Шугалей. По его словам, Минобороны РФ начали призывать заключенных три месяца назад. Они поучаствовали в тяжелых боях, а сейчас пребывает в госпиталях Луганска.

За участие в СВО заключенным полагались ежемесячные и единовременные выплаты. Но множество раненных так и не получили ни копейки. У Шугалея есть тому подтверждение в виде записей интервью, но подобным образом он ни в коем случае не дискредитирует армию.

Вторая проблема, с которой столкнулись бывшие заключенные – это медицинская помощь, а точнее, ее отсутствие. Подробные рассуждения Максима Шугалея по этому поводу приводит издание «Экономика сегодня»