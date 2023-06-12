Социолог Шугалей заявил, кого видит в числе целевой аудитории своих «Рассказов о войне»

Презентация новой книги социолога была проведена в одном из госпиталей Луганской Народной Республики. Об этом сообщил ФАН.

В своих социальных сетях глава ФЗНЦ написал, что его труд затрагивает настоящие события, что происходили в регионе. Там же встречаются рассказы бойцов, которых ранили, а также мирных жителей и медработников.

Все они прекрасно представляют, насколько ужасна война. В больнице, где собирался материал, были люди, которые смело защищали Родину, рискуя не только здоровьем, но и собственной жизнью.

По его словам, первыми, кто должен прочесть книгу, должны быть те, кто сидит «в комфортных креслах у себя в кабинетах». Как считает Максим Шугалей, они не знают, каково это – потерять близких, пережить смерть и настоящее горе.