Социологи назвали Таджикистан самой дружелюбной страной для релокантов

Таджикистан признан самой дружелюбной по отношению к российским релокантам страной в СНГ по мнению социологов.

Решение специалисты принимали на основе результатов исследования экспертов из центра соц. проектирования «Платформа» и компании «ОнИн». Эксперты провели опрос в 9 странах бывшего СССР.

Согласно исследованию, большинство участников опроса считает, что приезжим нужна будет помощь с адаптацией, изучением языка и поиском работы. Наибольшее количество отзывчивых людей, готовых помочь с этим, нашли в Таджикистане (66%).

55% респондентов там будут рады появлению образованных специалистов и спросу релокантов на услуги, на которых местные смогут заработать. В Киргизии того же мнения 42% опрошенных, а в Узбекистане – 46.

Более половины опрошенных в Казахстане и Белоруссии заявили, что релоканты и вовсе не окажут никакого влияния на их жизнь.