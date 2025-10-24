Социологи отреагировали на «поколение сэндвичей» в обществе

В Китае увеличивается число людей старше 55 лет, относящихся к «поколению сэндвичей», которые одновременно заботятся о живых родителях и поддерживают своих взрослых детей или внуков, сообщают социологи. Об этом сообщает « Южный Федеральный ».

Категория граждан старше 55 лет сталкивается с необходимостью совмещать уход за пожилыми родителями и помощь взрослым детям или внукам. Объем помощи может быть различным или отсутствовать вовсе.

По оценкам исследователей, более четверти китайских бабушек и дедушек входят в «поколение сэндвичей», при этом свыше 10% выполняют функции двойных опекунов. Распространению этой категории способствует сочетание традиционных семейных ценностей и демографических изменений в обществе.

Государство поддерживает активное участие пожилых людей в профессиональной деятельности и непрерывном обучении. Социологи изучают, как формы продуктивной занятости влияют на уровень удовлетворенности жизнью представителей «поколения сэндвичей».

Ранее сообщалось, что зумеры смогут формировать пенсию с поддержкой бюджета и инвестиций.