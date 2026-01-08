Соцопрос как инструмент: что на самом деле хотят узнать о пенсионерах

Правительство Российской Федерации утвердило план, предусматривающий регулярный мониторинг социально-экономического положения граждан пенсионного возраста. Согласно документу, начиная с 2026 года, каждые два года будет проводиться анализ данных о жизни этой категории населения, пишет ТАСС .

Исполнителем работ по подготовке соответствующего аналитического доклада определена Высшая школа экономики. Организация будет обобщать и анализировать информацию, после чего направлять итоговые материалы в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Целью мониторинга является формирование на основе полученных данных конкретных предложений и практических шагов, направленных на повышение уровня жизни пенсионеров. Реализация плана позволит систематизировать информацию о текущем положении дел и оценивать эффективность существующих мер поддержки.

Данная инициатива является частью комплекса мер, связанных с пенсионной тематикой. Ранее сообщалось о планах поэтапной индексации пенсий в 2026 году, а также о внедрении автоматизированного процесса назначения выплат по старости для отдельных категорий граждан.

Ранее сообщалось о повышении пенсий до прожиточного уровня.