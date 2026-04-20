«Не ресурс для дачи»: юрист предупредила мужчину, укравшего асфальт в Подмосковье, об уголовной статье

Житель подмосковного Ликино-Дулева продемонстрировал крайне своеобразное отношение к муниципальному благоустройству. Мужчина, заметив на одной из улиц свежеуложенный во время ямочного ремонта асфальт, решил, что этот строительный материал гораздо больше пригодится ему на собственной даче.

Вооружившись лопатой и ведрами, он принялся деловито выгребать «урожай» прямо с проезжей части. Видеозапись этого процесса быстро разлетелась по местным пабликам, вызвав волну негодования среди жителей, которые посетовали, что дорожники стараются для всех, а отдельные граждане норовят утащить общественное добро себе.

Юрист Гульназ Измайлова в беседе с REGIONS разъяснила, что подобные действия являются незаконными и имеют четкие юридические последствия. Она подчеркнула, что присвоение материалов, использованных для муниципальных нужд, может быть квалифицировано как кража или мелкое хищение в зависимости от объема похищенного. Эксперт пояснила, что если стоимость присвоенного асфальта превышает 2500 рублей, мужчине грозит уголовная ответственность с возможным наказанием вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Если же сумма ущерба окажется меньше, деяние будет рассматриваться как административное правонарушение — мелкое хищение. Измайлова настоятельно рекомендовала нарушителю вернуть асфальт на место или добровольно возместить его стоимость, предупредив, что последствия могут оказаться куда более неприятными, чем ожидаемый бонус для дачного участка. Юрист напомнила, что общественное имущество — это результат общих усилий и вложений, требующий бережного отношения, а не ресурс для личного пользования.

Ранее в Балашихе юрист объяснила, как законно утилизировать секс-куклу.