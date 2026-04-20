За первый квартал 2026 года резидентами ОЭЗ Подмосковья стали 11 компаний
В Подмосковье за первый квартал 2026 года резидентами ОЭЗ стали 11 компаний. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, по пять резидентов привлекли в ОЭЗ «Дубна» и «Ступино Квадрат». Еще одна компания стала резидентом ОЭЗ «Кашира».
Совокупный объем инвестиций в запланированные проекты составляет 3,1 млрд рублей. С запуском новых предприятий в регионе будет создано свыше 600 рабочих мест.
В числе новых резидентов — компания «УПАКОВ-КАШИРА». Она запустит на территории ОЭЗ «Кашира» производство пищевой полимерной упаковки и пленки за 600 млн рублей. Строить объект начнут в 2026 году. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2028-м.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.