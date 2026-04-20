Пенсии, прописка и платные переводы: что изменится в жизни россиян с 1 мая

С 1 мая в России вступает в силу целый пакет изменений. Они затронут кошельки пенсионеров, налоги, прописку, переводы через Систему быстрых платежей и даже покупку лампочек с пирожными. Что именно поменяется и кому от этого станет легче или тяжелее — разбирался REGIONS .

Пенсии: прибавка не для всех, но для некоторых

Майской индексации для всех не будет. Но отдельные категории пенсионеров получат прибавку. Бывшим летчикам и угольщикам пересчитают специальные надбавки — размер зависит от стажа и зарплаты.

Участники и инвалиды ВОВ к 9 Мая получат по 10 тысяч рублей разовой выплаты. Для тех, кому в апреле исполнилось 80 лет, и для новых обладателей первой группы инвалидности фиксированную часть пенсии удвоят: примерно с 9,5 до 19 тысяч рублей. При наличии иждивенцев фиксированная выплата увеличится на треть за каждого, но не более чем за троих.

Налоги: безнадежные долги спишут, но расслабляться не стоит

Федеральная налоговая служба вводит более понятную схему списания долгов, которые уже невозможно взыскать. Если задолженность висит на Едином налоговом счете, по ней истек срок давности или есть другие ограничения, ее признают безнадежной и уберут из учета. Теперь это касается не только федеральных, но и региональных и местных налогов. Правда, для списания потребуется решение властей субъекта или муниципалитета.

Но есть и обратная сторона. По «живым» долгам давление усиливается. Налоговая уже вправе взыскивать долги физлиц и самозанятых во внесудебном порядке на основании данных ЕНС. Любая просрочка быстрее превращается в автоматическое списание. Так что за своим счетом придется следить внимательнее.

Прописка: выписать давно уехавших станет проще

С 1 мая меняются правила снятия с регистрационного учета. Собственникам станет проще выписать тех, кто фактически давно не живет в квартире. Речь идет о бывших супругах, взрослых детях, переехавших в другое жилье или за границу, а также о фиктивно зарегистрированных гражданах. Главный ориентир — фактическое проживание и участие в оплате жилья.

В качестве доказательств можно использовать акты управляющей компании или ТСЖ, показания соседей, платежные документы. После решения суда снятие с учета оформят через МФЦ или МВД. Формальная прописка без связи с жильем защитой больше не будет. Переехали — лучше оформить регистрацию по новому адресу.

Переводы через СБП: людям бесплатно, бизнесу — нет

Система быстрых платежей меняет тарифы. Для людей главное сохраняется: переводы между физлицами остаются бесплатными, в том числе между своими счетами в разных банках. Комиссии появляются, как только в платеже участвует бизнес: компания, индивидуальный предприниматель или самозанятый.

Платными станут переводы от физлиц бизнесу и обратно, а также расчеты между компаниями. Тариф — от 5 копеек до 3 рублей за списание и столько же за зачисление. Для самозанятых это особенно чувствительно. Из-за отсутствия разделения на личные и рабочие счета под комиссию могут попасть даже обычные бытовые переводы.

За трансграничные переводы между физлицами через СБП вводится фиксированная комиссия 6 рублей (только за списание). Итог: СБП остается бесплатной для переводов «человек-человек», но становится платной для любых расчетов с участием бизнеса.

«Честный знак»: под контроль попадают электроника, стройка и сладости

Система обязательной маркировки расширяется. С 1 мая под нее попадают три крупных блока товаров.

В электронике маркировать нужно розетки, выключатели, светильники, лампы, смартфоны, ноутбуки, планшеты, платы, щитки и подобную продукцию. В строительных материалах — цемент, гипс, сухие смеси, шпаклевки, герметики, мастики, монтажную пену в индивидуальной упаковке. Крупные балки и плиты новые требования не трогают.

В кондитерской сфере маркировка поэтапно распространяется на круассаны, рулеты, торты и пирожные. Исключение сделано для изделий со сроком хранения до пяти суток — их маркировать не придется. Товары, которые ввели в оборот до 1 мая, можно продавать до конца срока годности без дополнительной маркировки.

