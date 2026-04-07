Соцсети под запретом: названы профессии, где опасна публичность в Сети

Сотрудникам полиции запретили делиться в соцсетях информацией о себе и своей работе. Как сообщают источники РБК, решение распространяется на сотрудников МВД всех подразделений и продиктовано исключительно требованиями безопасности. Опрошенные интернет-изданием «Ямал-Медиа» эксперты считают это распоряжение не просто справедливым, а давно назревшим.

Бывший оперативник МВД, криминалист Михаил Игнатов уверен: личные страницы в соцсетях сотрудникам полиции вообще не нужны. Для решения служебных задач, по его мнению, можно использовать так называемый легендированный аккаунт — созданный специально для работы и не раскрывающий реальную личность. А вот выкладывать свою частную жизнь напоказ категорически нельзя. И причины тут, как он подчеркивает, не только в секретности. За сотрудником следят не только друзья, но и преступники, бандиты — все, кто работает против него, и это может обернуться большой бедой.

Кроме того, излишняя откровенность становится хорошим пособием для иностранных спецслужб, которым нужны источники информации о работе правоохранительной системы России.

Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко добавляет: посты с обилием личной информации — настоящий клад для составителей психологических портретов. И осторожнее с публичностью стоит быть не только полицейским. Воспользоваться данными для последующего шантажа или вербовки может кто угодно — от криминальных элементов до иностранных агентов. Желающие, предупреждает эксперт, могут увидеть психологические особенности человека и понять, где он бывает и что делает, чтобы сыграть на этом.

