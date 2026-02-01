Соцсети в ярости: экс-звезда «Дома-2» спел про неверность жен участников СВО

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров оказался в центре скандала из-за своего музыкального творчества. Пользователи социальных сетей обнаружили у шоумена песни, содержание которых было расценено как оскорбительное для супруг военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, передает Лента.ру.

В своих новых композициях Яббаров, как обратили внимание его подписчики, затрагивает тему супружеской неверности. В текстах песен содержится намек на то, что жены бойцов, ожидающие своих мужей, могут пойти на измену. Эта тема вызвала бурную реакцию в сети, где многие осудили бывшего участника реалити-шоу за подобные высказывания.

Илья Яббаров участвовал в проекте «Дом-2» с перерывами на протяжении одиннадцати лет и покинул шоу в январе 2026 года. Некоторые пользователи высказали предположение, что причиной ухода шоумена могло стать именно его непопулярное музыкальное творчество, которое могло создать негативный фон вокруг его персоны.

