Как сообщается в соцсетях, часть детей Донбасса, родители которых не в состоянии были обеспечить сначала забрали в санитарно-оздоровительный центр социальной реабилитации «Изумрудный город» в Святогорске (оккупированная территория ДНР), а затем насильно вывезли в Италию.

В Европе часть детей разобрали приемные семьи, а другая осталась на опеке местных социальных служб. Формально детей сопровождал директор «Изумрудного города», но он решил осесть в Италии и заниматься исключительно своими делами.

Сейчас «ненужных» детей избивают итальянские социальные работники, пытаясь перевести в очередной детский дом. При этом правоохранители совершенно бездействуют.