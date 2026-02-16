Соцвыплаты-призраки: в Белгороде компьютер «обогатил» не тех людей из-за атак

В Белгородской области зафиксирован технический сбой в работе регионального Центра обработки данных (ЦОД). Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании, неполадки возникли на фоне массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Проблемы затронули ключевые информационные системы региона. В частности, наблюдаются перебои в работе документооборота и сбои в функционировании линии соцзащиты, отвечающей за начисление выплат.

В результате технической ошибки порядка 1,5 миллиона рублей были переведены гражданам, которые не числятся в официальных списках получателей. В связи с этим власти намерены провести разъяснительную работу с каждой семьей, столкнувшейся с некорректным начислением. Глава региона предупредил, что если средства не будут возвращены добровольно, региональные власти будут вынуждены обратиться для их взыскания в судебные инстанции.