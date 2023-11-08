Сотую сеть сплели в Красногорске в центре помощи СВО

Красногорские волонтеры сплели уже более сотни маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Так, очередное приспособление скоро отправиться на передовую.

В плетении сетей сейчас принимают участие не только волонтеры и активисты ряда общественных организаций, но и близкие военнослужащих: их матери, жены и сестры. Пока их мужчины защищают Родину на специальной военной операции, они плетут маскировочные сети, которые могут скрыть военную технику от взора противника и спасти жизнь российским бойцам. Депутат Госдумы Сергей Колунов назвал такую деятельность настоящим проявлением героизма.

Присоединиться к этому делу может любой желающий. Плетение сетей проходит в центре «Забота» на базе бизнес-центра «Красногорск Плаза». Также мужчины могут заключить контракт на военную службу и отправиться защищать интересы России на передовую.