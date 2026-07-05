Совам раскрыли правду о ранних подъемах: кому это подходит и как может навредить

Попытки жить по чужому графику могут негативно сказаться на самочувствии. Врач рассказал, что такое хронотип, почему его нельзя кардинально изменить и как определить свой естественный режим. Об этом пишет REGIONS .

Все больше людей стараются просыпаться очень рано, считая такой режим обязательным условием высокой продуктивности. Однако врач-терапевт Александра Куденко отмечает, что универсального графика не существует, а попытки полностью изменить природный биоритм могут привести к ухудшению самочувствия.

Что такое хронотип

По словам специалиста, хронотип — это врожденная особенность организма, которая определяет, когда человеку легче просыпаться, работать и отдыхать. Он формируется генетически и не зависит от силы воли или привычек.

Врач подчеркнула, что изменить хронотип кардинально практически невозможно. Даже если человек постепенно привыкает к ранним подъемам, его организм продолжает испытывать дополнительную нагрузку, если такой режим ему не подходит.

Какие хронотипы существуют

Специалисты выделяют три основных типа.

Жаворонки легче просыпаются утром, наиболее продуктивны в первой половине дня и раньше ложатся спать.

Совы испытывают трудности с ранним подъемом, зато их работоспособность возрастает ближе к вечеру.

Голуби считаются промежуточным вариантом. Их активность распределяется более равномерно в течение дня, и именно этот хронотип встречается чаще всего.

Как определить свой режим

По словам врача, оценить собственный хронотип можно, наблюдая за собой в выходные дни без будильника. Важно обратить внимание на время естественного пробуждения, периоды наибольшей работоспособности и особенности аппетита.

Более точные результаты позволяют получить специальные диагностические опросники, которые используют для определения хронотипа.

Можно ли изменить биоритм

Специалист отметила, что полностью изменить природный режим сна и бодрствования невозможно. При необходимости график можно лишь немного скорректировать, например из-за работы или учебы, но делать это следует постепенно.

Если человек вынужден регулярно вставать раньше своего привычного времени, врач советует уделять особое внимание полноценному отдыху и по возможности компенсировать недостаток сна. По словам специалиста, постоянные попытки жить вопреки естественным биоритмам могут негативно сказаться на состоянии нервной системы и общем здоровье.