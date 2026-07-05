Получивший грузинской паспорт Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию

Украинский музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе, покинувший Россию после начала специальной военной операции (СВО), ведет переговоры о возвращении в страну, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Источники утверждают, что главная цель продюсера — восстановить контроль над своим музыкальным бизнесом на российском рынке.

Утверждаются, что в РФ у Меладзе осталось несколько проектов, которые резко увеличили прибыль по итогам прошлого года. Его лейбл «Меладзе мьюзик», занимающийся продюсированием артистов и сбором отчислений за песни композитора, заработал более ₽100 млн чистыми по итогам 2025 года.

Сейчас Меладзе проживает в Италии. Для облегчения ведения бизнеса он, по данным СМИ, тайно получил гражданство Грузии. Отмечается, что часть крупных зарубежных клиентов не готова работать с артистами, имеющими российское гражданство, и новый паспорт может упростить сотрудничество.

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