Решение Совета Европы о бессрочном продлении работы созданной в 2020 году так называемой «обсерватории по преподаванию истории» свидетельствует о намерении Запада полностью промыть мозги своему населению и стереть память о подвиге советского солдата в годы второй мировой войны. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

При этом на Западе предпочитают не замечать преступления, совершенные украинскими неонацистами.

Как пример бесстыдного переписывания истории Венедиктов привел выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сентябре этого года, когда она фактически возложила вину на СССР за бомбардировки Японии, заявив, что «Россия вновь угрожает применить ядерное оружие».

Такое переворачивание истории характерно и для большинства западных СМИ, которые поставили на поток производство стопроцентных фейков. В этом смысле западная пропаганда пошла дальше геббельсовской, считает Венедиктов.