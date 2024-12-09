Совершивший ограбление с «перцовкой» кемеровчанин попал под суд

Житель Кемерова поплатится за свое дерзкое ограбление на остановке в суде. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Было установлено, что на преступление 43-летний сибиряк пошел в июне 2024 года. Он попросил на остановке позвонить, убедив владельца телефона в срочности звонка. Однако как только средство связи оказалось в руках, мужчина распылил перцовый баллончик горожанину в лицо и скрылся. Вырученные за смартфон деньги в ломбарде грабитель потратил по своему усмотрению.

Злоумышленника задержали после обращения потерпевшего. Как оказалось, пострадавший от грабителя мужчина был неоднократно судим. В настоящее время материалы дела направили в суд, обвиняемому грозит до семи лет проведения в неволе.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчина сорвал с ушей незнакомки серьги и подарил награбленное супруге.