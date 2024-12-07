Пьяный кузбассовец сорвал золотые серьги с ушей незнакомки ради подарка жене

В кузбасском городе Белово мужчина в состоянии опьянения напал на горожанку и сорвал с ее ушей золотые украшения. Как пишет VSE42.Ru , украденные серьги мужчина подарил супруге.

Мужчина 44 лет напал на женщину парке. Он пнул ее по ноге и резко сорвал с ушей серьги из золота, а затем скрылся в неизвестном направлении. Похититель действовал быстро, хотя и находится в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина осталась без сережек, с ссадиной на ноге и рваными ранами на ушах. Золотые серьги оценили на ущерб в размере 36 тысяч рублей. После обращения в полицию нашли и вероятного грабителя. Оказалось, что это местный житель Белова, который был ранее судим.

Романтичный сибиряк преподнес серьги жене под видом найденных случайно. Женщина поверила, но подарок носить не стала: она сдала ювелирку в ломбард, а на вырученные деньги купила спиртное.

Мужчине же теперь предстоит ответить за содеянное по статье о грабеже. Ему грозить до семи лет лишения свободы.

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