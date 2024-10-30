Совет депутатов Балашихи утвердил работу нового управления администрации. Оно будет курировать жилищные вопросы в округе

Всего на повестке дня было 18 вопросов. Среди них изменения в генплане Балашихи, а также в структуре управления администрации Балашихи.

Из комитета по управлению имуществом будет выделено управление по жилищным вопросам, которое займется вопросами предоставления жилья, ведения маневренного фонда, предоставление жилья детям-сиротам и другими вопросами. Работу нового управления будет курировать заместитель главы Балашихи Евгения Сирота.

Депутаты горсовета округа также внесли изменения в решении Совета депутатов об установлении земельного налога и налога на имущество физических лиц.

«Изменения коснутся тех физических лиц, которые имеют в собственности имущество с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей. С 1 января 2025 года предельное значение ставок по земельному налогу увеличивается с 0,3 до 1,5 процентов. Это распространяется на земельные участки, занятые жилфондом или объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, приобретенного для ведения подсобного хозяйства, садоводства и огородничества», - сообщил Геннадий Попов.

Планируется, что дополнительный доход в городской бюджет в 2025 году составит 21,5 миллиона рублей. Решение принято в соответствии с изменениями в федеральном налоговом кодексе.

Также депутаты Балашихи утвердили приемку объектов недвижимого имущества из федеральной и региональной собственности в муниципальную, порядок предоставления жилых помещений специализированного жилфонда.

19 ноября будут проведены публичные слушания по проекту бюджета Балашихи на 2025 год и плановый период 2026-27 годов. Следующее заседание Совета депутатов Балашихи состоится 26 ноября.