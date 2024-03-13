Совет депутатов Городского округа Пушкинский заменит председателей

12 марта в Администрации Г.о. Пушкинский обсудили структуру Совета депутатов и другие вопросы под председательством Артема Садулы. Провели голосование, в ходе которого одобрили прекращение полномочий заместителей председателя. Вместо них на должность выбрали другого человека.

Большинство участников внеочередного заседания проголосовали за прекращение полномочий заместителей председателя Совета депутатов. Большинство высказались против продолжения деятельности Волкова А.Г., Апарина Т.И., Петрова В.В. и Приваловой О.В.

После одобрения решения утвердили и нового заместителя председателя. Им станет Николай Михайлин. 17 депутатов единогласно приветствовали его на новом месте, так как он вызвал всеобщее доверие своей плодотворной деятельностью.

Администрация Г.о. Пушкинский отмечает, что ранее была лишь позиция первого заместителя председателя и три позиции заместителей председателя.