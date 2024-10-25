Совет молодых ученых и специалистов открыли в Балашихе

Об этом стало известно в ходе конференции, которая прошла на предприятии «Криогенмаш» Совет создан с целью объединения молодых ученых и специалистов, развития их научного, инженерного, производственного и творческого потенциала, создания благоприятных условий для работы молодежи и ее закрепления на предприятии.

В ходе встречи представители администрации городского округа Балашиха и предприятия «Криогенмаш», студенты ВУЗов, ученики школ № 12 и № 30 обсудили, что дает членство в Совете АО «Криогенмаш», цели и задачи Совета, план мероприятий на 2024 год, а также развитие и реализацию спортивных мероприятий и конкурсов.

«Сегодня впервые в истории компании мы проводим такую конференцию. Она позволит нам создать новое сообщество молодых ученых и специалистов, где будут и наши сотрудники, и студенты профильных ВУЗов, и школьники, которые хотят связать свою научную деятельность с предприятием «Криогенмаш». Мы понимаем, что ученые и инженеры очень нужны и нам, и нашей стране, поэтому будем развивать этот Совет и создавать комфортные условия труда», - сказала директор по персоналу и организационному развитию АО «Криогенмаш» Наталья Третьякова.

«Криогенмаш» — одно из градообразующих предприятий Балашихи и крупнейшая в нашей стране компания по разработке технологий и производству оборудования для разделения воздуха и решений в области сжиженного природного газа. В структуру компании входят научно-исследовательский и конструкторский институт криогенного машиностроения и машиностроительный завод.

На оборудовании, изготовленном компанией, выпускается около 80% годового объема производства технических газов в России.

«Криогенмаш» обладает рядом собственных уникальных конкурентоспособных технологий для создания систем

заправки криогенными продуктами и обеспечения температурного режима, которые успешно применяются на космодромах как в России, так и за рубежом. В апреле этого года предприятие из Балашихи успешно обеспечило пуск тяжелой ракеты «Ангара – А5» на космодроме «Восточный».