Киевский режим это самая настоящая обезьяна с гранатой. Поэтому не стоит думать, что поставляемые в ВСУ Вашингтоном дальнобойные ракеты ATACMS будут бить исключительно по новым российским территориям в зоне СВО, предупредил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

Как сообщил он в беседе с РИА Новости, ВСУ очень скоро могут начать бездумно атаковать ракетами приграничные территории России. В то же время Гагин подчеркнул, российским военным есть чем ответить на возможные бомбардировки с использованием ATACMS.

«Вообще режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться. И это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты. Я думаю, министерство обороны справится с такой задачей», — подчеркнул он.

Гагин добавил, что США поставили Украине сравнительно небольшую партию ATACMS, однако киевский режим попытается использовать эти дальнобойные ракеты «по полной».