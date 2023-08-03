Советник главы ДНР Гагин: ВС России наступают на Авдеевку сразу с трех сторон

Российские военные ведут активное наступление на Авдеевку Донецкой народной республики с применением такой же тактики, как при недавних штурмах Артёемовска и Соледара.

По словам советник врио главы ДНР Ян Гагина, войска охватывают с двух сторон по флангам, а также в лоб, действуя одновременно с трех сторон. Такая тактика уже эффективно зарекомендовала себя ранее.

«На Авдеевском направлении мы наступаем с трёх сторон: это в лоб, по флангам, выдавливая противника из города», — цитирует РИА Новости Гагина.

В то же время Гагин напомнил, что в Авдеевке у украинских боевиков сконцентрирован довольно мощный укрепрайон, представляющий из себя эшелонированную оборону. Однако, по его словам, взятие позиций ВСУ российскими военными лишь вопрос времени.

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение пункта управления ВСУ в Днепропетровске.