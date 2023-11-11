Советник главы ДНР назвал психологической операцией все обещания принять Украину в ЕС и НАТО
Фото: [© Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Украинские средства массовой информации заговорили о том, что разрекламированное контрнаступление ВСУ было специальной психологической операцией против России. Ян Гагин оценил эти высказывания.
Советник главы Донецкой народной республики с иронией отнесся к подобным заявлениям.
«Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные», - заявил он.
Его слова привели РИА Новости. Гагин напомнил, что в результате этого контрнаступления ВСУ понесли огромные потери. По его мнению, реальной психологической операцией стоит считать все обещания НАТО и Евросоюза принять Украину в свой состав.