Советник главы Егорьевска награжден знаком отличия

Глава городского округа Егорьевск отметил, что для общественников важно помогать людям и защищать их права. Так, они координируют работу волонтерских организаций, поддерживают российских военных, которые участвуют в спецоперации, и их близких, помогают жителям Донбасса и всем, кому нужна помощь, в том числе и правовая. Награждать таких людей почетными Знаками — добрая традиция в регионе.

Так, омбудсмен Московской области Ирина Фаевская в торжественной обстановке наградила представителя Егорьевска в рамках конференции в Международный День защиты прав человека.