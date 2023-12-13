Советник главы Егорьевска награжден знаком отличия
Фото: [пресс-служба администрации г.о Егорьевск]
Советник главы подмосковного городского округа Егорьевск Павел Леликов награжден знаком отличия Уполномоченного по правам человека в Московской области «За защиту прав человека в Московской области». Новостью поделился глава муниципалитета Дмитрий Викулов.
Глава городского округа Егорьевск отметил, что для общественников важно помогать людям и защищать их права. Так, они координируют работу волонтерских организаций, поддерживают российских военных, которые участвуют в спецоперации, и их близких, помогают жителям Донбасса и всем, кому нужна помощь, в том числе и правовая. Награждать таких людей почетными Знаками — добрая традиция в регионе.
Так, омбудсмен Московской области Ирина Фаевская в торжественной обстановке наградила представителя Егорьевска в рамках конференции в Международный День защиты прав человека.