Советник главы Крыма Крючков сообщил об украинских фейках в Сети на фоне шторма

В украинских сетях фиксируются массовые фейки, связанных с непогодой в регионе, сообщил в своем аккаунте советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, украинское ЦИПСО, пользуясь нахлынувшей стихией на полуостров, пытается раскачать и так непростую ситуацию.

«Фиксируем массовые украинские вбросы в чатах и соцсетях для нагнетания ситуации», — сказал Крючков.

В продолжение темы Крючков призвал жителей и гостей Крыма доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.

Напомним, из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров порядка 500 тыс жителей оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.

Кроме того стало известно, что в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.