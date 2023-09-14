Советник президента РФ Клименко назвал сроки блокировки WhatsApp* в России
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Глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн заявил, что мессенджер WhatsApp* может быть заблокирован в нашей стране после запуска функции новостных каналов. Глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о своей позиции по данному вопросу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, на данный момент никаких препятствий для блокировки данного мессенджера не существует.
Эксперт добавил, что маловероятно, что каналы, появившиеся недавно в WhatsApp* смогут дорасти до серьезных объемов.
По его мнению, и в прочих мессенджерах имеются вражеские каналы, которые никто не запрещает.
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