Советник президента РФ Клименко назвал сроки блокировки WhatsApp* в России

Глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн заявил, что мессенджер WhatsApp* может быть заблокирован в нашей стране после запуска функции новостных каналов. Глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о своей позиции по данному вопросу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, на данный момент никаких препятствий для блокировки данного мессенджера не существует.

Эксперт добавил, что маловероятно, что каналы, появившиеся недавно в WhatsApp* смогут дорасти до серьезных объемов.

По его мнению, и в прочих мессенджерах имеются вражеские каналы, которые никто не запрещает.

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