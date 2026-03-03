«Советская буханка уходит в прошлое». Минпромторг утвердил новые правила выпечки белого хлеба

С 1 апреля в России начнет действовать новый межгосударственный стандарт, регламентирующий производство белого хлеба из пшеничной муки. Об этом со ссылкой на соответствующий документ Росстандарта сообщает РИА Новости.

Главным нововведением стало расширение требований к внешнему виду и весу продукции. Теперь производителям официально разрешено выпускать так называемый подовый хлеб, который выпекается на поду печи, придавая буханке овальную форму. Кроме того, снимается жесткое ограничение по минимальной массе: если ранее стандарт предписывал выпускать буханки весом строго от 0,5 кг, то теперь допускается выпечка изделий меньшей фасовки.

Технологический процесс претерпел изменения в части сроков хранения. Время, в течение которого хлеб может находиться на предприятии после выхода из печи, осталось прежним и не должно превышать 10 часов. Однако из обновленного ГОСТа была исключена рекомендация по реализации продукции в розничных сетях в течение 24 часов с момента выпечки.

Документ также детально прописывает разрешенный состав продукта. Основными ингредиентами остаются хлебопекарная пшеничная мука различных сортов (первого, высшего и второго), прессованные дрожжи, соль, сахар и вода. При этом новый стандарт легализует применение ряда пищевых добавок. В частности, допускается использование веществ для обработки муки, антиокислителей и ферментных препаратов, которые могут входить в состав комплексных улучшителей согласно нормативной документации.

Новый ГОСТ разработан как межгосударственный и придет на смену устаревшему стандарту 1986 года, действовавшему еще с советских времен.

