Советский космонавт рассказал, почему важно участвовать в выборах губернатора Подмосковья

Советский космонавт, дважды герой Советского Союза, генерал-полковник Петр Климук принял участие в выборах губернатора Московской области. Свой голос он отдал в Звездного Городке, вместе с ним пришла его супруга.

Космонавт отметил, что гражданам обязательно нужно ходить на выборы.

«Это голос народа, а я же представитель народа, поэтому должен участвовать в избрании губернатора Московской области — это очень важно», — сказал он.

Климук добавил, что местные жители отмечают положительные перемены, которые происходят в Звездном городке за последнее время.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.